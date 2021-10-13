Военно-консультативная миссия ЕС появится в Украине до конца года, - Таран

По словам министра, европейцы смогут помочь реформировать военное образование, изменив структуру и материально-техническое обеспечение учебных заведений.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что к концу года в стране может появиться военная консультативно-тренировочная миссия Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам Тарана, на данный момент ведутся активные действия для развертывания в Украине миссии ЕС, по итогам которых ожидается привлечение 30 постоянных советников Евросоюза.

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца нынешнего года военная консультативно-тренировочная миссия из области наработок юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС", — отметил Таран.

Участие европейцев, как утверждает министр, позволит провести институционный аудит, а в Вооруженных силах будет создана многоуровневая система военного образования, а также введено качественное дистанционное обучение. Помимо этого измениться должны управленческие процессы, а также структура организации военных учебных заведений.

Министерство обороны таким образом сможет, по мнению Тарана, сблизиться с Евросоюзом и улучшить материально-учебную базу с учетом требований европейского образования.

Напомним, 3 октября немецкая газета сообщила, что ЕС рассматривает вопрос военно-учебной миссии в Украине на уровне комитета по политике и безопасности. Для этого было написано письмо Жосепу Боррелю с просьбой о создании миссии.