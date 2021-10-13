Військово-консультативна місія ЄС з'явиться в Україні до кінця року, — Таран
За словами міністра, європейці зможуть допомогти реформувати військову освіту, змінивши структуру і матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що до кінця року в країні може з'явитися військова консультативно-тренувальна місія Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба відомства.
За словами Тарана, наразі ведуться активні дії для розгортання в Україні місії ЄС, за підсумками яких очікується залучення 30 постійних радників Євросоюзу.
"Робимо все необхідне, щоб уже до кінця нинішнього року військова консультативно-тренувальна місія з частини напрацювань юридичної бази перейшла в стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС", — зазначив Таран.
Участь європейців, як стверджує міністр, дозволить провести інституційний аудит, а в Збройних силах буде створена багаторівнева система військової освіти, а також введене якісне дистанційне навчання. Крім цього, змінитися повинні управлінські процеси, а також структура організації військових навчальних закладів.
Міністерство оборони так зможе, на думку Тарана, зблизитися з Євросоюзом і поліпшити матеріально-навчальну базу з урахуванням вимог європейської освіти.
Нагадаємо, 3 жовтня німецька газета повідомила, що ЄС розглядає питання військово-навчальної місії в Україні на рівні комітету з економічної політики і безпеки. Для цього було написано лист Жосепу Боррелю з проханням про створення місії.