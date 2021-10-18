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Военный Фокус

Это был космический аппарат. Китай отрицает испытания гиперзвуковой ракеты

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Чжао Лицзянь, костюм, микрофон, фото
Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

По информации журналистов, возможный запуск ракеты застал врасплох американскую разведку. Однако представитель МИД КНР Чжао Лицзянь утверждает — это был космический корабль, а не ракета.

Китай опроверг информацию о том, что в начале этого года он проводил испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд, и настоял на том, что это была обычная проверка космического аппарата, пишет BBC.

Изначальное заявление в газете Financial Times вызвало беспокойство в Вашингтоне, где, как сообщается, американская разведка была застигнута врасплох. Гиперзвуковые ракеты намного быстрее и маневреннее обычных, а это значит, что их труднее перехватить.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь сообщил, что в июле проводились плановые испытания для проверки различных типов технологий многоразовых космических кораблей.

"Это были испытания не ракеты, а космического корабля. Они имеют огромное значение для снижения стоимости использования космических аппаратов", — заявил Лицзянь.

Он также добавил, что в прошлом многие страны проводили аналогичные испытания. Когда его спросили о том, было ли заявление в Financial Times неточным, он ответил "да".

Что за испытание ракеты?

В заявлении Financial Times цитируются 5 неназванных источников, которые сообщили, что летом Китай запустил гиперзвуковую ракету. В отчете говорится, что она облетала Землю на низкой орбите, прежде чем снизилась и едва не попала в цель.

"Испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в создании гиперзвукового оружия и оказался намного более продвинутым, чем предполагали США", — говорится в заявлении.

Один из высокопоставленных членов Конгресса позже сказал, что очевидное испытание должно послужить призывом к действию для Америки. Майкл Галлахер — республиканец и член Палаты представителей США заявил, что если Вашингтон будет придерживаться своего нынешнего подхода, он проиграет новую холодную войну с Китаем в течение десятилетия. Свою обеспокоенность недавней демонстрацией военной мощи Китая также выразили ряд западных стран.

Однако стоит отметить, что наряду с Китаем над гиперзвуковой ракетной технологией работают США, Россия и по меньшей мере 5 других стран. Гиперзвуковые ракеты могут летать со скоростью, более чем в 5 раз превышающей скорость звука, и, подобно баллистическим ракетам, нести ядерную боеголовку.

Напомним, что недавно в американском городе Кортленд в штате Алабама открыли предприятие по производству гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A.