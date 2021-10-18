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Воєнний фокус

Це був космічний апарат. Китай заперечує випробування гіперзвукової ракети

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Чжао Ліцзяні, костюм, мікрофон, фото
Представник Міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзяні

За інформацією журналістів, можливий запуск ракети заскочив зненацька американську розвідку. Однак представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні стверджує — це був космічний корабель, а не ракета.

Китай спростував інформацію про те, що на початку цього року він проводив випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд, і наполіг на тому, що це була звичайна перевірка космічного апарату, пише BBC.

Початкова заява в газеті Financial Times викликала занепокоєння у Вашингтоні, де, як повідомляється, американська розвідка була захоплена зненацька. Гіперзвукові ракети набагато швидші та маневреніші, ніж звичайні, а це значить, що їх важче перехопити.

Представник Міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзяні повідомив, що в липні проводилися планові випробування для перевірки різних типів технологій багаторазових космічних кораблів.

"Це були випробування не ракети, а космічного корабля. Вони мають величезне значення для зниження вартості використання космічних апаратів", — заявив Ліцзяні.

Він також додав, що в минулому багато країн проводили аналогічні випробування. Коли його запитали про те, чи була заява у Financial Times неточною, він відповів "так".

Що за випробування ракети?

У заяві Financial Times цитуються 5 неназваних джерел, які повідомили, що влітку Китай запустив гіперзвукову ракету. У звіті говориться, що вона облітала Землю на низькій орбіті, перш ніж знизилася і ледь не потрапила в ціль.

"Випробування показало, що Китай домігся разючого прогресу в створенні гіперзвукової зброї і виявився набагато більш просунутим, ніж припускали США", — йдеться в заяві.

Один із високопоставлених членів Конгресу пізніше сказав, що очевидне випробування повинне слугувати закликом до дії для Америки. Майкл Галлахер — республіканець і член Палати представників США заявив, що якщо Вашингтон дотримуватиметься свого нинішнього підходу, він програє нову холодну війну з Китаєм протягом десятиліття. Свою стурбованість нещодавньою демонстрацією військової потужності Китаю також висловили низка західних країн.

Однак варто зазначити, що поряд із Китаєм над гіперзвуковою ракетною технологією працюють США, Росія і щонайменше 5 інших країн. Гіперзвукові ракети можуть літати зі швидкістю, яка більш ніж у 5 разів перевищує швидкість звуку, і, подібно до балістичних ракет, може нести ядерну боєголовку.

Нагадаємо, що нещодавно в американському місті Кортленд у штаті Алабама відкрили підприємство з виробництва гіперзвукових ракет повітряного базування AGM-183A.