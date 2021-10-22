Сгорел в атмосфере. Россия потеряла разведывательный спутник "Космос-2551" (видео)

По информации астронома Джонатана Макдауэлла, спутник с момента выхода на орбиту 9 сентября, не подавал признаков жизни и все это время терял высоту.

Российский космический аппарат "Космос-2551" сгорел в атмосфере Земли спустя полтора месяца после запуска. Об этом сообщает space.com

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Американское метеоритное общество получило более 80 сообщений о том, что в штате Теннесии и Мичиган в небе фиксируется горящий объект. Оказалось, что на многочисленных видео запечатлен российский спутник Космос-2551, который 21 октября в 07:43 по Киеву вошел в атмосферу Земли.

Как сообщил астроном Джонатан Макдауэлл, объект полностью сгорел в атмосфере. С момента запуска на орбиту 9 сентября, спутник не реагировал ни на какие сигналов.

"Теперь кажется очевидным, что недавно запущенный Россией спутник-шпион Космос-2551 потерпел неудачу — он не изменил свою орбиту с момента запуска 9 сентября и, как ожидается, сгорит в атмосфере", — написал Макдауэлл в Twitter, прикрепив фото с траекторией спутника за месяц.

[ + – ] Космос-2551. Слева - высота, а внизу - дата

Российский спутник весил около 500 кг, поэтому он полностью сгорел в атмосфере. При этом его предназначение держится в секрете. По информации некоторых СМИ, "Космос-2551" относится к классу ЭМКА — экспериментальный малый космический аппарат и предназначался для оптической разведки.

Напомним, НАТО готовит новый генплан защиты от нападения России. Для этого Альянс согласует новый план гензащиты от нападения.

Отметим, что в США провалились испытания гиперзвуковой ракеты. Бустерный ускоритель перестал работать.