Згорів в атмосфері. Росія втратила розвідувальний супутник "Космос-2551" (відео)

За інформацією астронома Джонатана Макдавелла, супутник із моменту виходу на орбіту 9 вересня, не подавав ознак життя і весь цей час втрачав висоту.

Російський космічний апарат "Космос-2551" згорів в атмосфері Землі через півтора місяці після запуску. Про це повідомляє space.com.

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Американське метеоритне товариство отримало понад 80 повідомлень про те, що в штаті Теннесі та Мічиган у небі фіксується об'єкт, що палає. З'ясувалося, що на численних відео відображений російський супутник Космос-2551, який 21 жовтня о 07:43 по Києву увійшов в атмосферу Землі.

Як повідомив астроном Джонатан Макдавелл, об'єкт повністю згорів в атмосфері. З моменту запуску на орбіту 9 вересня, супутник не реагував ні на які сигнали.

"Тепер здається очевидним, що нещодавно запущений Росією супутник-шпигун Космос-2551 зазнав невдачі — він не змінив свою орбіту з моменту запуску 9 вересня і, як очікується, згорить в атмосфері", — написав Макдавелл у Twitter, прикріпивши фото з траєкторією супутника за місяць.

[ + – ] Космос-2551. Ліворуч — висота, а внизу — дата

Російський супутник важив приблизно 500 кг, тому він повністю згорів в атмосфері. При цьому його призначення тримається в секреті. За інформацією деяких ЗМІ, "Космос-2551" належить до класу Емка — експериментальний малий космічний апарат і призначався для оптичної розвідки.

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