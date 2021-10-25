Появились первое фото индийского ударного стелс-беспилотника SWiFT

Известно, что беспилотник получит российский двигатель. Также в разработке принимают участие две французские компании Dassault Aviation и Safran.

Разработкой беспилотника занимается целый ряд индийских и иностранных компаний. Сейчас же его живые фотографии были опубликованы изданием Livefist.

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Беспилотник SWiFT в качестве двигателя использует российский агрегат компании Сатурн "Изделие 36МТ", который также используется в тактических ракетах типа Х-59М. Помимо российской компании в разработке принимают компании из Франции — Dassault Aviation и Safran.

[ + – ] Индийский БПЛА

Разработка ведется с 2018 года в рамках программы по созданию оружия будущего. Большая часть технических характеристик остается неизвестными. Вероятно, рабочая высота БПЛА будет на уровне 9 км при весе менее 15 тонн. Он сможет переносить бомбы и ракеты.

[ + – ] История разработки БПЛА

Полезный вес — 1000 кг, дальность применения составит 200 км.

Напомним, в Индии военные получили электрошокеры в виде тризубца, щита и палки для борьбы с китайцами на спорных участках границы.