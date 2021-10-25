З'явилося перше фото індійського ударного стелс-безпілотника SWiFT

Відомо, що безпілотник отримає російський двигун. Також у розробці беруть участь дві французькі компанії Dassault Aviation і Safran.

Розробкою безпілотника займається ціла низка індійських та іноземних компаній. Зараз же його живі фото були опубліковані виданням Livefist.

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Безпілотник SWiFT як двигун використовує російський агрегат компанії Сатурн "Виріб 36МТ", який також використовується в тактичних ракетах типу Х-59М. Крім російської компанії в розробці беруть компанії з Франції — Dassault Aviation і Safran.

[ + – ] Індійський БПЛА

Розробка ведеться з 2018 року в межах програми зі створення зброї майбутнього. Велика частина технічних характеристик залишається невідомими. Ймовірно, робоча висота БПЛА буде на рівні 9 км при вазі менше 15 тонн. Він зможе переносити бомби і ракети.

[ + – ] Історія розробки БПЛА

Корисна вага — 1 000 кг, дальність застосування складе 200 км.

Нагадаємо, в Індії військові отримали електрошокери у вигляді тризуба, щита і палиці для боротьби з китайцями на суперечливих ділянках кордону.