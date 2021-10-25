З'явилося перше фото індійського ударного стелс-безпілотника SWiFT
Відомо, що безпілотник отримає російський двигун. Також у розробці беруть участь дві французькі компанії Dassault Aviation і Safran.
Розробкою безпілотника займається ціла низка індійських та іноземних компаній. Зараз же його живі фото були опубліковані виданням Livefist.
Безпілотник SWiFT як двигун використовує російський агрегат компанії Сатурн "Виріб 36МТ", який також використовується в тактичних ракетах типу Х-59М. Крім російської компанії в розробці беруть компанії з Франції — Dassault Aviation і Safran.
Розробка ведеться з 2018 року в межах програми зі створення зброї майбутнього. Велика частина технічних характеристик залишається невідомими. Ймовірно, робоча висота БПЛА буде на рівні 9 км при вазі менше 15 тонн. Він зможе переносити бомби і ракети.
Корисна вага — 1 000 кг, дальність застосування складе 200 км.
Нагадаємо, в Індії військові отримали електрошокери у вигляді тризуба, щита і палиці для боротьби з китайцями на суперечливих ділянках кордону.