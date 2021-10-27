В Украине начнут производить новый пистолет-пулемет "Форт-230" (видео)

Украинский ПП получил современный калибр 9х19 мм Luger, а также удобные элементы управления как для правшей, так и для левшей.

Казенное научно-производственное объединение "Форт" планирует начать производство пистолет-пулемета "Форт 230" в 2022 году. Об этом сообщает главный конструктор предприятия Николай Глывый.

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Сообщается, что на данный момент на предприятии завершают заводские испытания, после чего ПП доработают и устранят все выявленные недостатки.

"Мы сейчас его тестируем и параллельно готовим все линии для его производства. Во время его создания учитывался опыт последних образцов оружия данного типа, благодаря чему был достигнута чрезвычайно надежная работа автоматики изделия даже в условиях очень сильной загрязненности", — заявил Глывый.

Параллельно с этим в 2022 году планируется дать старт началу государственным испытаниям пистолет-пулемета компании "Форт".

Форт-230 — это пистолет-пулемет калибра 9х19 Luger. Комплектуется телескопическим прикладом, который можно зафиксировать в трех положениях. Магазин находится в рукоятке пистолет-пулемета.

Также ПП имеет двухсторонние органы управления: защепку магазина, предохранитель, переключатель огня и затворную задержку, что позволит им пользоваться как правше, так и левше.

Технические характеристики "Форт-230":

Калибр — 9,19 мм

Режим ведения огня — одиночный/автоматический

Длина — 400 мм со сложенным прикладом и 600 с разложенным

Вес — 2,5 кг

Прицельная дальность стрельбы — 200 м

Скорострельность — 800 выстрелов в минуту

Емкость магазина — 20/30 пуль

Напомним, стало известно, на что перевооружают Нацгвардию. Советские АК и СВД заменяются украинскими UAR-15 и UAR-10.