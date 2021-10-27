В Україні почнуть виготовляти новий пістолет-кулемет "Форт-230" (відео)
Український ПК отримав сучасний калібр 9х19 мм Luger, а також зручні елементи управління як для правшів, так і для шульг.
Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" планує розпочати виробництво пістолет-кулемета "Форт 230" у 2022 році. Про це повідомляє головний конструктор підприємства Микола Гливий.
Повідомляється, що наразі на підприємстві завершують заводські випробування, після чого ПК доопрацюють та усунуть усі зафіксовані недоліки.
"Ми зараз його тестуємо і паралельно готуємо всі лінії для його виробництва. Під час його створення враховувався досвід останніх зразків зброї цього типу, завдяки чому було досягнуто надзвичайно надійної роботи автоматики виробу навіть в умовах дуже сильної забрудненості", — заявив Гливий.
Паралельно з цим у 2022 році планується дати старт початку державних випробувань пістолет-кулемета компанії "Форт".
Форт-230 — це пістолет-кулемет калібру 9х19 Luger. Комплектується телескопічним прикладом, який можна зафіксувати у трьох положеннях. Магазин знаходиться в ручці пістолет-кулемета.
Також ПК має двосторонні органи управління: защіпку магазину, запобіжник, перемикач вогню та затримку затвора, що дозволить ним користуватися як правші, так і лівші.
Технічні характеристики "Форт-230":
- калібр — 9,19 мм;
- режим ведення вогню — одиночний / автоматичний;
- довжина — 400 мм зі складеним прикладом та 600 з розкладеним;
- вага — 2,5 кг;
- прицільна дальність стрілянини — 200 м;
- швидкострільність — 800 пострілів за хвилину;
- місткість магазину — 20 / 30 куль.
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