В Україні почнуть виготовляти новий пістолет-кулемет "Форт-230" (відео)

Український ПК отримав сучасний калібр 9х19 мм Luger, а також зручні елементи управління як для правшів, так і для шульг.

Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" планує розпочати виробництво пістолет-кулемета "Форт 230" у 2022 році. Про це повідомляє головний конструктор підприємства Микола Гливий.

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Повідомляється, що наразі на підприємстві завершують заводські випробування, після чого ПК доопрацюють та усунуть усі зафіксовані недоліки.

"Ми зараз його тестуємо і паралельно готуємо всі лінії для його виробництва. Під час його створення враховувався досвід останніх зразків зброї цього типу, завдяки чому було досягнуто надзвичайно надійної роботи автоматики виробу навіть в умовах дуже сильної забрудненості", — заявив Гливий.

Паралельно з цим у 2022 році планується дати старт початку державних випробувань пістолет-кулемета компанії "Форт".

Форт-230 — це пістолет-кулемет калібру 9х19 Luger. Комплектується телескопічним прикладом, який можна зафіксувати у трьох положеннях. Магазин знаходиться в ручці пістолет-кулемета.

Також ПК має двосторонні органи управління: защіпку магазину, запобіжник, перемикач вогню та затримку затвора, що дозволить ним користуватися як правші, так і лівші.

Технічні характеристики "Форт-230":

калібр — 9,19 мм;

режим ведення вогню — одиночний / автоматичний;

довжина — 400 мм зі складеним прикладом та 600 з розкладеним;

вага — 2,5 кг;

прицільна дальність стрілянини — 200 м;

швидкострільність — 800 пострілів за хвилину;

місткість магазину — 20 / 30 куль.

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