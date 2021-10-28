Украина поднялась на 25 место в списке самых сильных армий мира (инфографика)
Украинские вооруженные силы занимают 7 место по мощности на континенте, а также 7 место в мире по количеству артиллерии и резерву.
Был опубликован обновленный список сильнейших армий мира по версии индекса Global Fire Power 2021. В нем Украина улучшила свои позиции и ныне находится на 25 месте из 140 отслеживаемых стран мира. Об этом сообщается на официальном сайте рейтинга.
Первые три места остались неизменными — США, Россия и замыкает тройку лидеров Китай.
Украина же улучшила свои позиции, в сравнении с прошлым годом. Ныне украинские Вооруженные силы занимают 25 место среди всех стран мира:
- Польша — 23 место
- Вьетнам — 24 место
- Украина — 25 место
- Таиланд — 26 место
- Алжир — 27 место.
Если взять отдельно европейский континент, то ВСУ занимают 7 место, между Польшей и Грецией:
- 1 — Франция
- 2 — Великобритания
- 3 — Италия
- 4 — Германия
- 5 — Испания
- 6 — Польша
- 7 — Украина
- 8 — Греция
- 9 — Швейцария
- 10 — Швеция
Лучше всего у украинской армии обстоят дела с артиллерией (7 место), САУ (8 место), резервом (7 место) и танками (8 место). Хуже всего — морской компонент. У Украины нет эсминцев, корветов, авианосцев и подводных лодок, поэтому тут 139 место из 140.
Индекс Global Firepower — это рейтинг, который составляется с 2006 года. Он охватывает 140 стран мира. Рейтинг основывается на базе более 50 индивидуальных факторов, которые формируют рейтинг страны.
Напомним, "Укроборонпром" вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире, заняв 97 место.