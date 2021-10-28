Украина поднялась на 25 место в списке самых сильных армий мира (инфографика)

Украинские вооруженные силы занимают 7 место по мощности на континенте, а также 7 место в мире по количеству артиллерии и резерву.

Был опубликован обновленный список сильнейших армий мира по версии индекса Global Fire Power 2021. В нем Украина улучшила свои позиции и ныне находится на 25 месте из 140 отслеживаемых стран мира. Об этом сообщается на официальном сайте рейтинга.

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Первые три места остались неизменными — США, Россия и замыкает тройку лидеров Китай.

[ + – ] Первая пятерка самых сильных армий мира Фото: скриншот

Украина же улучшила свои позиции, в сравнении с прошлым годом. Ныне украинские Вооруженные силы занимают 25 место среди всех стран мира:

Польша — 23 место

Вьетнам — 24 место

Украина — 25 место

Таиланд — 26 место

Алжир — 27 место.

Если взять отдельно европейский континент, то ВСУ занимают 7 место, между Польшей и Грецией:

1 — Франция

2 — Великобритания

3 — Италия

4 — Германия

5 — Испания

6 — Польша

7 — Украина

8 — Греция

9 — Швейцария

10 — Швеция

Лучше всего у украинской армии обстоят дела с артиллерией (7 место), САУ (8 место), резервом (7 место) и танками (8 место). Хуже всего — морской компонент. У Украины нет эсминцев, корветов, авианосцев и подводных лодок, поэтому тут 139 место из 140.

[ + – ] Зеленый цвет - отлично, синий - хорошо, серый - среднее, оранжевый - хуже среднего, красный - плохо

Индекс Global Firepower — это рейтинг, который составляется с 2006 года. Он охватывает 140 стран мира. Рейтинг основывается на базе более 50 индивидуальных факторов, которые формируют рейтинг страны.

Напомним, "Укроборонпром" вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире, заняв 97 место.