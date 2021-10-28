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Военный Фокус

Украина поднялась на 25 место в списке самых сильных армий мира (инфографика)

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самые сильные армии мира
Фото: скриншот

Украинские вооруженные силы занимают 7 место по мощности на континенте, а также 7 место в мире по количеству артиллерии и резерву.

Был опубликован обновленный список сильнейших армий мира по версии индекса Global Fire Power 2021. В нем Украина улучшила свои позиции и ныне находится на 25 месте из 140 отслеживаемых стран мира. Об этом сообщается на официальном сайте рейтинга.

Первые три места остались неизменными — США, Россия и замыкает тройку лидеров Китай.

рейтинг армий мира
Первая пятерка самых сильных армий мира
Фото: скриншот

Украина же улучшила свои позиции, в сравнении с прошлым годом. Ныне украинские Вооруженные силы занимают 25 место среди всех стран мира:

  • Польша — 23 место
  • Вьетнам — 24 место
  • Украина — 25 место
  • Таиланд — 26 место
  • Алжир — 27 место.

Если взять отдельно европейский континент, то ВСУ занимают 7 место, между Польшей и Грецией:

  • 1 — Франция
  • 2 — Великобритания
  • 3 — Италия
  • 4 — Германия
  • 5 — Испания
  • 6 — Польша
  • 7 — Украина
  • 8 — Греция
  • 9 — Швейцария
  • 10 — Швеция

Лучше всего у украинской армии обстоят дела с артиллерией (7 место), САУ (8 место), резервом (7 место) и танками (8 место). Хуже всего — морской компонент. У Украины нет эсминцев, корветов, авианосцев и подводных лодок, поэтому тут 139 место из 140.

всу в рейтинге самых сильных стран мира
Зеленый цвет - отлично, синий - хорошо, серый - среднее, оранжевый - хуже среднего, красный - плохо

Индекс Global Firepower — это рейтинг, который составляется с 2006 года. Он охватывает 140 стран мира. Рейтинг основывается на базе более 50 индивидуальных факторов, которые формируют рейтинг страны.

Напомним, "Укроборонпром" вошел в ТОП-100 крупнейших производителей оружия в мире, заняв 97 место.