Україна піднялася на 25 місце у списку найсильніших армій світу (інфографіка)

Українські збройні сили посідають 7 місце за потужністю на континенті, а також 7 місце у світі за кількістю артилерії та резерву.

Було опубліковано оновлений список найсильніших армій світу за версією індексу Global Fire Power 2021. У ньому Україна покращила свої позиції і нині перебуває на 25 місці зі 140 країн світу, що відстежуються. Про це повідомляється на офіційному сайті рейтингу.

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Перші три місця залишилися незмінними – США, Росія, і замикає трійку лідерів Китай.

[ + – ] Перша п'ятірка найсильніших армій світу Фото: скриншот

Україна ж покращила свої позиції порівняно з минулим роком. Нині українські Збройні сили посідають 25 місце серед усіх країн світу:

Польща – 23 місце

В'єтнам — 24 місце

Україна — 25 місце

Таїланд — 26 місце

Алжир — 27 місце.

Якщо взяти окремо європейський континент, то ЗСУ посідають 7 місце, між Польщею та Грецією:

1 — Франція

2 — Великобританія

3 — Італія

4 — Німеччина

5 — Іспанія

6 — Польща

7 — Україна

8 — Греція

9 — Швейцарія

10 — Швеція

Найкраще українська армія має справи з артилерією (7 місце), САУ (8 місце), резервом (7 місце) і танками (8 місце). Найгірше – морський компонент. Україна не має есмінців, корветів, авіаносців і підводних човнів, тому тут 139 місце зі 140.

[ + – ] Зелений колір — відмінно, синій — добре, сірий — середнє, помаранчевий — гірше середнього, червоний — погано

Індекс Global Firepower — це рейтинг, який складається з 2006 року. Він охоплює 140 країн світу. Рейтинг ґрунтується на базі понад 50 індивідуальних факторів, які формують рейтинг країни.

Нагадаємо, "Укроборонпром" увійшов до ТОП-100 найбільших виробників зброї у світі, посівши 97 місце.