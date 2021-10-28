Україна піднялася на 25 місце у списку найсильніших армій світу (інфографіка)
Українські збройні сили посідають 7 місце за потужністю на континенті, а також 7 місце у світі за кількістю артилерії та резерву.
Було опубліковано оновлений список найсильніших армій світу за версією індексу Global Fire Power 2021. У ньому Україна покращила свої позиції і нині перебуває на 25 місці зі 140 країн світу, що відстежуються. Про це повідомляється на офіційному сайті рейтингу.
Перші три місця залишилися незмінними – США, Росія, і замикає трійку лідерів Китай.
Україна ж покращила свої позиції порівняно з минулим роком. Нині українські Збройні сили посідають 25 місце серед усіх країн світу:
- Польща – 23 місце
- В'єтнам — 24 місце
- Україна — 25 місце
- Таїланд — 26 місце
- Алжир — 27 місце.
Якщо взяти окремо європейський континент, то ЗСУ посідають 7 місце, між Польщею та Грецією:
- 1 — Франція
- 2 — Великобританія
- 3 — Італія
- 4 — Німеччина
- 5 — Іспанія
- 6 — Польща
- 7 — Україна
- 8 — Греція
- 9 — Швейцарія
- 10 — Швеція
Найкраще українська армія має справи з артилерією (7 місце), САУ (8 місце), резервом (7 місце) і танками (8 місце). Найгірше – морський компонент. Україна не має есмінців, корветів, авіаносців і підводних човнів, тому тут 139 місце зі 140.
Індекс Global Firepower — це рейтинг, який складається з 2006 року. Він охоплює 140 країн світу. Рейтинг ґрунтується на базі понад 50 індивідуальних факторів, які формують рейтинг країни.
Нагадаємо, "Укроборонпром" увійшов до ТОП-100 найбільших виробників зброї у світі, посівши 97 місце.