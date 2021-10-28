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Воєнний фокус

Україна піднялася на 25 місце у списку найсильніших армій світу (інфографіка)

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найсильніші армії світу
Фото: скриншот

Українські збройні сили посідають 7 місце за потужністю на континенті, а також 7 місце у світі за кількістю артилерії та резерву.

Було опубліковано оновлений список найсильніших армій світу за версією індексу Global Fire Power 2021. У ньому Україна покращила свої позиції і нині перебуває на 25 місці зі 140 країн світу, що відстежуються. Про це повідомляється на офіційному сайті рейтингу.

Перші три місця залишилися незмінними – США, Росія, і замикає трійку лідерів Китай.

рейтинг армій світу
Перша п'ятірка найсильніших армій світу
Фото: скриншот

Україна ж покращила свої позиції порівняно з минулим роком. Нині українські Збройні сили посідають 25 місце серед усіх країн світу:

  • Польща – 23 місце
  • В'єтнам — 24 місце
  • Україна — 25 місце
  • Таїланд — 26 місце
  • Алжир — 27 місце.

Якщо взяти окремо європейський континент, то ЗСУ посідають 7 місце, між Польщею та Грецією:

  • 1 — Франція
  • 2 — Великобританія
  • 3 — Італія
  • 4 — Німеччина
  • 5 — Іспанія
  • 6 — Польща
  • 7 — Україна
  • 8 — Греція
  • 9 — Швейцарія
  • 10 — Швеція

Найкраще українська армія має справи з артилерією (7 місце), САУ (8 місце), резервом (7 місце) і танками (8 місце). Найгірше – морський компонент. Україна не має есмінців, корветів, авіаносців і підводних човнів, тому тут 139 місце зі 140.

всі в рейтингу найсильніших країн світу
Зелений колір — відмінно, синій — добре, сірий — середнє, помаранчевий — гірше середнього, червоний — погано

Індекс Global Firepower — це рейтинг, який складається з 2006 року. Він охоплює 140 країн світу. Рейтинг ґрунтується на базі понад 50 індивідуальних факторів, які формують рейтинг країни.

Нагадаємо, "Укроборонпром" увійшов до ТОП-100 найбільших виробників зброї у світі, посівши 97 місце.