Россия требовала отдать 300 м территории в обмен на открытие КПВВ, - Гармаш

В Трехсторонней контактной группе РФ, по словам Гармаша, устанавливает абсурдные требования, чтобы специально блокировать работу подгруппы.

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской области ТКГ от Украины Сергей Гармаш заявил, что оккупационные администрации РФ выдвигают ультимативные требования к Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала ДОМ.

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По словам Гармаша, оккупанты требую ввести в состав делегации нардепа от "ОПЗЖ" Медведчука, чтобы "разблокировать" вопрос гуманитарной подгруппы. А для открытия КПВВ на линии разграничения оккупационные администрации требуют отдать 300 метров территории.

"Последнее, скажем так, изобретение российской стороны, — она искала любые поводы не открывать КПВВ. И вот сейчас она придумала, что мы должны отдать 300 м своей территории для того, чтобы открыть пункты. То есть, начала шантаж", — заявил Гармаш.

В России, по мнению украинского представителя, уже не могут придумать вразумительных причин, которые бы объясняли невыполнение решения об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигаются невыполнимые и абсурдные требования, чтобы специально заблокировать работу подгруппы.

"Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ", — рассказал Сергей.

Напомним, 27 октября в зоне ООС погиб украинский военный, также в результате обстрела погиб Георгий Халиков 26 октября.