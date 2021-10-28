15 обстрелов: в зоне ООС за сутки погиб украинский военный

В нынешнем месяце в российско-украинской войне погиб уже второй боец Вооруженных сил Украины. За последние несколько дней увеличилось количество обстрелов с 3-5 до 10-15.

Вооруженные формирования РФ за сутки 27 октября 15 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб один боец, еще один получил ранение. Об этом сообщается в сводке ООС в Facebook.

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Из 15 обстрелов 3 было совершено из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями:

Возле Гранитного оккупанты обстреляли позиции из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов. Также были сброшены неизвестные взрывные устройства с БПЛА

в сторону Луганского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого огнестрельного оружия

возле Новотошкинского из стрелкового оружия

в сторону Новолуганского и Водяного из противотанковых гранатометов

в районе Лебединского и Зайцевого из гранатометов и стрелкового вооружения

недалеко от Широкино из станковых противотанковых гранатометов

возле Кряковки из 120-мм минометов

В результате обстрелов один военный погиб. На момент написания новости личность погибшего не сообщается. Один боец ВСУ получил ранение.

За октябрь 2021 года в российско-украинской войне погибло 2 украинских военных. По ссылкам детали смерти, если они есть:

Халиков Георгий Журович (24 марта 1970 года рождения) — погиб 26 октября.

Военнослужащий ВСУ — погиб 27 октября.

Украинские военные открывали огонь в ответ из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Напомним, 26 октября украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. А 27 октября стала известна личность украинского военного, погибшего в зоне ООС.