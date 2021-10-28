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Воєнний фокус Напруга на українсько-російському кордоні

15 обстрілів: у зоні ООС за добу загинув український військовий

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втрати у зоні оос
Фото: Слово і Діло

Нинішнього місяця у російсько-українській війні загинув уже другий боєць Збройних сил України. За останні кілька днів збільшилась кількість обстрілів із 3-5 до 10-15.

Збройні формування РФ за добу 27 жовтня 15-ть разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів загинув один боєць, ще один отримав поранення. Про це повідомляється у зведенні ООС у Facebook.

З 15 обстрілів 3 було здійснено із озброєння, забороненого Мінськими угодами:

  • Біля Гранітного окупанти обстріляли позиції з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів. Також було скинуто невідомі вибухові пристрої з БПЛА
  • у бік Луганського з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої вогнепальної зброї
  • біля Новотошкінського зі стрілецької зброї
  • у бік Новолуганського та Водяного із протитанкових гранатометів.
  • в районі Лебединського та Зайцевого з гранатометів та стрілецького озброєння
  • недалеко від Широкине зі станкових протитанкових гранатометів.
  • біля Кряківки з 120-мм мінометів

Внаслідок обстрілів один військовий загинув. На момент написання новини особа загиблого не повідомляється. Один боєць ЗСУ отримав поранення.

За жовтень 2021 року в російсько-українській війні загинуло 2 українські військові. За посиланнями деталі смерті, якщо вони є:

  • Халіков Георгій Журович (24 березня 1970 року народження) — загинув 26 жовтня.
  • Військовослужбовець ЗСУ загинув 27 жовтня.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими угодами озброєння.

Нагадаємо, 26 жовтня український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. А 27 жовтня стала відома особа українського військового, який загинув у зоні ООС.