Росія вимагала віддати 300 м території в обмін на відкриття КПВВ, — Гармаш

У Тристоронній контактній групі РФ, за словами Гармаша, встановлює абсурдні вимоги, щоби спеціально блокувати роботу підгрупи.

Представник окремих районів Донецької та Луганської області ТКГ від України Сергій Гармаш заявив, що окупаційні адміністрації РФ висувають ультимативні вимоги до України. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Дом".

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За словами Гармаша, окупанти вимагають ввести до складу делегації нардепа від "ОПЗЖ" Медведчука, щоб "розблокувати" питання гуманітарної підгрупи. А для відкриття КПВВ на лінії розмежування окупаційні адміністрації вимагають віддати 300 метрів території.

"Останнє, скажімо так, винахід російської сторони, — вона шукала будь-які приводи не відкривати КПВВ. І ось зараз вона придумала, що ми повинні віддати 300 м своєї території для того, щоб відкрити пункти. Тобто почала шантаж", — заявив Гармаш. .

У Росії, на думку українського представника, вже не можуть вигадати зрозумілих причин, які б пояснювали невиконання рішення про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висуваються нездійсненні й абсурдні вимоги, щоб спеціально заблокувати роботу підгрупи.

"Тепер вони вже диктують нам, кого включати до складу нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Звичайно, ніхто не диктуватиме Україні, кого їй включати до складу своєї делегації. Тим більше дивно, коли це намагаються робити люди, які взагалі офіційно нікого не представляють у ТКГ", — розповів Сергій.

Нагадаємо, 27 жовтня у зоні ООС загинув український військовий, також внаслідок обстрілу загинув Георгій Халіков 26 жовтня.