США переоборудывали бомбардировщики B-1 для уничтожения российских кораблей, - Forbes

Американские бомбардировщики получили скрытые противокорабельные ракеты, которые смогут потопить весь Балтийский флот РФ. Для этого будет достаточно двух В-1.

США перевооружают бомбардировщики В-1 для переноса скрытых противокорабельных ракет для уничтожения российских кораблей. Об этом сообщает Forbes.

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Как утверждают в издании, бомбардировщики В-1 состоят на вооружении с 1980-х годов и часть из них уже готовят к списанию после участия в компании в Ираке и Афганистане. Часть из них переоборудовали как носителей скрытых противокорабельных ракет LRASM.

"Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту России. Возможно, этого достаточно, чтобы потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе", — утверждает автор.

По мнению автора статьи, именно такую роль бомбардировщики отрабатывали во время учебных полетов над акваторией Черного Моря. Четыре бомбардировщика 19 октября вылетели на миссию над Черным морем в сопровождении ВВС Польши, Румынии и Канады. Сопровождение истребителей необходимо для защиты от российской авиации.

Для сопровождения натовских самолетов были подняты Су-30 ВМФ России, которые базируются в оккупированном Крыму. В РФ тогда заявили, что В-1 и истребители не пытались нарушить воздушное пространство. Однако в военное время, как пишет автор, в этом бы и не было необходимости. Дальность действия ракет LRASM достаточно для того, чтобы вести огонь в любой точке Черного моря из воздушного пространства стран НАТО.

Напомним, США призвали союзников снять ограничения на продажу летального оружия Украине, потому что страна имеет право закупать оружие для собственной обороны.