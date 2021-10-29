США переобладнали бомбардувальники B-1 для знищення російських кораблів, — Forbes

Американські бомбардувальники отримали приховані протикорабельні ракети, які матимуть змогу потопити весь Балтійський флот РФ. Для цього буде достатньо двох В-1.

США переозброюють бомбардувальники В-1 для перенесення прихованих протикорабельних ракет для знищення російських кораблів. Про це повідомляє Forbes.

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Як стверджують у виданні, бомбардувальники В-1 перебувають на озброєнні з 1980-х років, і частину з них уже готують до списання після участі в кампанії в Іраку й Афганістані. Частину з них переобладнали як носіїв прихованих протикорабельних ракет LRASM.

"Пара B-1 може випустити 48 LRASM по Балтійському флоту Росії. Можливо, цього достатньо, щоб потопити весь флот і усунути головну загрозу для кораблів США та союзників у регіоні", — стверджує автор.

На думку автора статті, саме таку роль бомбардувальники відпрацьовували під час навчальних польотів над акваторією Чорного моря. Чотири бомбардувальники 19 жовтня вилетіли на місію над Чорним морем у супроводі ВПС Польщі, Румунії та Канади. Супровід винищувачів необхідний для захисту від російської авіації.

Для супроводу натівських літаків було піднято Су-30 ВМФ Росії, що базуються в окупованому Криму. У РФ тоді заявили, що В-1 та винищувачі не намагалися порушити повітряний простір. Однак у воєнний час, як пише автор, у цьому не було б потреби. Дальність дії ракет LRASM є достатньою для того, щоб вести вогонь у будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору країн НАТО.

Нагадаємо, США закликали союзників зняти обмеження на продаж летальної зброї Україні, тому що країна має право купувати зброю для власної оборони.