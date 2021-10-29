США закликали союзників зняти обмеження на продаж летальної зброї Україні

За словами помічниці міністра оборони США Лори Купер, Україна має право закуповувати будь-яку необхідну зброю для оборони держави.

Помічниця міністра оборони США Лора Купер у ході онлайн-конференції "Безпека та оборона США в регіоні Чорного моря" закликала союзників зняти всі обмеження на постачання зброї Україні. Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

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Як заявила Купер, США постачають Україні та Грузії протитанкові системи Javelin. Це яскравий приклад того, як Сполучені штати забезпечують летальну допомогу.

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати, — це те, що всі союзники повинні зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь", — заявила Лора Купер.

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Вона додала, що Україна повинна мати можливість купувати оборонні засоби, тож обмеження необхідно знімати. Водночас, Україна перебуває у фокусі у Штатів у сфері оборони. Її країна продовжуватиме надавати необхідну для захисту допомогу.

Додамо, що 22 жовтня в Україну прибула третя партія військової допомоги від США, яка включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно й інше. Усього було передано допомоги на 60 млн доларів на додаток до 250 млн доларів, які були передбачені в бюджеті.

Нагадаємо, 26 жовтня ЗСУ вперше використали ударні Bayraktar у зоні ООС для знищення ворожої артилерії.