США призвали союзников снять ограничение на продажу летального оружия Украине
По словам помощника министра обороны США Лоры Купер, Украина имеет право закупать любое необходимое оружие для обороны государства.
Помощник министра обороны США Лора Купер в ходе онлайн-конференции "Безопасность и оборона США в регионе Черного моря" призвала союзников снять все ограничения на поставки оружия Украине. Об этом передает корреспондент "Укринформа".
Как заявила Купер, США поставляют Украине и Грузии противотанковые системы Javelin. Это является ярким примером того, как Соединенные штаты обеспечивают летальную помощь.
"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений", — заявила Лора Купер.Важно
Она добавила, что Украина должна иметь возможность покупать оборонительные средства, поэтому ограничения необходимо снимать. В то же время Украина находится в фокусе у Штатов в сфере обороны. Ее страна продолжить поставлять необходимую для защиты помощь.
Добавим, что 22 октября в Украину прибыла третья партия военной помощи от США, включающую боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое. Всего было передано помощи на 60 млн долларов вдобавок к 250 млн долларов, которые были предусмотрены в бюджете.
Напомним, 26 октября ВСУ впервые использовали ударные Bayraktar в зоне ООС для уничтожения вражеской артиллерии.