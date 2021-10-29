В России сталкер Пыж получил пять лет лагерей по делу о передаче гостайны Украине

Суд считает, что сталкер незаконно получил данные о московском метро, чтобы передать их за рубеж. Россиянин свою вину отрицает.

Московский городской суд приговорил российского блогера-сталкера Андрея Пыжа (Urbanturizm) к 5 годам колонии по делу о сборе и передаче за рубеж данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях мобилизационного предназначения, которые содержат государственную тайну. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

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37-летнего сталкера признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконные получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну). По словам прокуроров, суд выяснил, что Пыж "являлся участником так называемого диггерского сообщества и не имел допуск к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну".

Позиция прокуратуры, с которой в итоге согласился суд, заключается в том, что с 2018 по август 2020 года Пыж незаконно получил данные, содержащие гостайну, касающиеся особенностей конструкции и технических систем "некоторых режимных объектов" в московском регионе. Сталкер свою вину не признает.

В чем обвиняют Андрея Пыжа?

Напомним, дело касается данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях мобилизационного предназначения, которые, по версии следствия, блогер-сталкер передал украинской стороне. Адвокат сталкер пытался доказать, что данные о метрополитене его подзащитный собирался использовать в собственных целях, не передавая ее за рубеж. Телеграм-канал Baza уточнил, что речь могла идти о проекте "Метро-2", который представляет собой "таинственную сеть подземных транспортных сооружений в Москве". По легенде, под землей в столице РФ расположена специальная ветка метро, соединяющая Кремля с отдаленными точками города.

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