У Росії сталкер Пиж отримав п'ять років таборів у справі про передачу держтаємниці Україні

Суд вважає, що сталкер незаконно отримав дані про московське метро, щоб передати їх за кордон. Росіянин свою провину заперечує.

Московський міський суд засудив російського блогера-сталкера Андрія Пижа (Urbanturizm) до 5 років колонії у справі про збір та передачу за кордон даних про станції московського метрополітену та підземні транспортні споруди мобілізаційного призначення, які містять державну таємницю. Про це в п'ятницю, 29 жовтня, повідомила пресслужба московської прокуратури.

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37-річного сталкера визнали винним за п. "д" ч. 2 ст. 283.1 КК РФ (незаконні отримання, поширення та переміщення за межі Росії відомостей, що становлять державну таємницю). За словами прокурорів, суд з'ясував, що Пиж "являвся учасником так званої дигерської спільноти і не мав допуску до державної таємниці та до відомостей, що становлять державну таємницю".

Позиція прокуратури, з якою в результаті погодився суд, полягає в тому, що з 2018 по серпень 2020 року Пиж незаконно отримав дані, що містять держтаємницю щодо особливостей конструкції та технічних систем "деяких режимних об'єктів" у московському регіоні. Сталкер своєї провини не визнає.

У чому звинувачують Андрія Пижа?

Нагадаємо, справа стосується даних про станції московського метрополітену та підземні транспортні споруди мобілізаційного призначення, які, за версією слідства, блогер-сталкер передав українській стороні. Адвокат сталкера намагався довести, що дані про метрополітен його підзахисний збирався використовувати у власних цілях, не передаючи їх за кордон. Телеграм-канал Baza уточнив, що мова могла йти про проєкт "Метро-2", який є "таємничою мережею підземних транспортних споруд у Москві". За легендою, під землею в столиці РФ розташована спеціальна гілка метро, яка сполучає Кремль з віддаленими точками міста.

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