Нашли с разбитой головой возле казармы: на Днепропетровщине погиб "срочник"

Солдата срочной службы госпитализировали, однако спасти не удалось. На следующий день он умер в больнице.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства, при которых в Днепропетровской области погиб солдат срочной службы. 31 октября его в бессознательном состоянии нашли недалеко от казармы. Об этом сообщает ГБР.

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Врачи провели госпитализацию, однако спасти военнослужащего не удалось, 1 ноября он умер.

Сейчас сотрудники Государственного бюро расследований проводят разбирательство и выясняют обстоятельства произошедшего в воинской части.

Представители ГБР в Полтаве инициировали досудебное расследование по статье "преднамеренное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть", максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы.

Криворожская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в расследовании этого дела.

Ранее Фокус сообщал о том, что в учебном центре "Десна" застрелился срочник, при этом служить ему оставалось ровно месяц. 23-летнего военнослужащего обнаружили мертвым на посту. Рассматривается несколько версий случившегося, в т.ч. доведение до самоубийства. Трагический случай произошел в 169-м учебном центре "Десна" поздно ночью.