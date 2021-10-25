За месяц до дембеля. В учебном центре "Десна" застрелился срочник

23-летнего военного нашли мертвым на посту. Спецпрокуратура рассматривает 4 версии смерти.

24 октября в 3:53 ночи во время пребывания на посту солдат срочной службы совершил самоубийство. Инцидент произошел в 169-м учебном центре "Десна". Об этом сообщает Суспільне.

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Сообщается, что 23-летний парень родом из Днепропетровской области. До дембеля ему оставалось служить один месяц. Как рассказал замначальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак, погибший на службе характеризовался позитивно. Проблемных вопросов с ним не было.

Причина самоубийства остается неизвестной. Военного обнаружила смена, которая прибыла подменить его на посту. Застрелился срочник со штатного АК-74.

В спецпрокуратуре рассматривают 4 версии смерти: самоубийство, умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил поведения с оружием.

Отметим, что это уже не первый случай самоубийства в "Десне". Подобный случай был в апреле 2021 года, когда военнослужащий выстрелил себе в голову. Инцидент произошел во время учений, солдат был 1996 года рождения. Он проходил службу в ВСУ по контракту.

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого – воинская часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск. Располагается в пгт Десна Черниговской области.

Напомним, в 2020 году 7654 украинца покончили жизнь самоубийством.