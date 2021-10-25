За місяць до дембеля. У навчальному центрі "Десна" застрелився строковик

23-річного військового знайшли мертвим на посаді. Спецпрокуратура розглядає 4 версії смерті.

24 жовтня о 3:53 ночі під час перебування на посаді солдат строкової служби покінчив життя самогубством. Інцидент стався в 169-му навчальному центрі "Десна". Про це повідомляє "Суспільне".

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Повідомляється, що 23-річний хлопець родом із Дніпропетровської області. До дембеля йому залишалося служити один місяць. Як розповів заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру "Десна" Олександр Сагайдак, загиблий на службі характеризувався позитивно. Проблемних питань із ним не було.

Причина самогубства залишається невідомою. Військового виявила зміна, яка прибула підмінити його на посаді. Застрелився строковик зі штатного АК-74.

У спецпрокуратурі розглядають 4 версії смерті: самогубство, умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження із зброєю.

Відзначимо, що це вже не перший випадок самогубства в "Десні". Подібний випадок був у квітні 2021 року, коли військовослужбовець вистрілив собі в голову. Інцидент стався під час навчань, солдат був 1996 року народження. Він проходив службу в ЗСУ за контрактом.

169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого — військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ. Розташовується в смт Десна Чернігівської області.

Нагадаємо, у 2020 році 7 654 українці покінчили життя самогубством.