Знайшли із розбитою головою біля казарми: на Дніпропетровщині загинув "строковик"

Солдата термінової служби госпіталізували, проте врятувати не вдалося. Наступного дня він помер у лікарні.

Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини, за яких на Дніпропетровщині загинув солдат термінової служби. 31 жовтня його у несвідомому стані знайшли неподалік казарми. Про це повідомляє ДБР.

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Лікарі провели госпіталізацію, проте врятувати військовослужбовця не вдалося, 1 листопада він помер.

Наразі співробітники Державного бюро розслідувань проводять розгляд та з'ясовують обставини того, що сталося у військовій частині.

Представники ДБР у Полтаві ініціювали досудове розслідування за статтею "навмисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть", максимальне покарання за якою — до 10 років позбавлення волі.

Криворізька прокуратура здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні цієї справи.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в навчальному центрі "Десна" застрелився строковик, при цьому служити йому залишалося рівно місяць. 23-річного військовослужбовця знайшли мертвим на посту. Розглядається кілька версій того, що трапилося, зокрема доведення до самогубства. Трагічний випадок стався у 169-му навчальному центрі "Десна" пізно вночі.