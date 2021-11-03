США не усматривают угрозы агрессии в передвижении российских ВС вблизи границ Украины

Глава комитета начштабов США Марк Милли считает, что давать однозначную оценку действиям России преждевременно.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что США не расценивают передвижения российских войск вблизи украинских границ проявлением агрессии. Об этом стало известно во время его выступления на форуме по безопасности Интситута Аспена в Колорадо.

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"Что мы видим, так это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в этом нет агрессивного", — сказал он.

При этом, по его словам, дать однозначную оценку действиям России Пентагон пока не может.

"Что это значит, мы пока не знаем, слишком рано говорить. Мы продолжаем следить, используя все свои возможности", — отметил Милли.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило о размещении 90 тысяч российских военнослужащих вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что украинская разведка по состоянию на 1 ноября не зафиксировала дополнительной переброски российских войск к границе, а передвижение ВС РФ являются плановыми в рамках перемещения войск после завершения учений.