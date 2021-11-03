США не вбачають загрози агресії в пересуванні російських ЗС поблизу кордонів України

Глава комітету начштабів США Марк Міллі вважає, що давати однозначну оцінку діям Росії передчасно.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що США не розцінюють пересування російських військ поблизу українських кордонів проявом агресії. Про це стало відомо під час його виступу на безпековому форумі Інституту Аспена в Колорадо.

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"Що ми бачимо, то це значний рух військових на російській стороні українського кордону. Нічого, скажімо так, у цьому немає агресивного", — сказав він.

При цьому, за його словами, дати однозначну оцінку діям Росії Пентагон наразі не може.

"Що це означає, ми поки що не знаємо, надто рано говорити. Ми продовжуємо стежити, використовуючи всі свої можливості", — зазначив Міллі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомило про розміщення 90 тисяч російських військовослужбовців поблизу українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що українська розвідка станом на 1 листопада не зафіксувала додаткового перекидання російських військ до кордону, а пересування ЗС РФ є плановими в межах переміщення військ після завершення навчань.