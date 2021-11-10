От осложнений коронавируса: в больнице скончался киборг Владимир Клепач (фото)

Доброволец и защитник Донецкого аэропорта умер в больнице. Его похороны состоятся завтра в 12:00 в Жовкве.

Герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, киборг Владимир Клепач умер от осложнений коронавируса. Об этом сообщает мэр Жовквы Олег Волский в Facebook.

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"От нас уходят лучшие. Печальное известие для всей Жовковщины. Из-за осложнений от коронавирусной болезни утром в больнице скончался Герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, киборг, желковчанин Владимир Клепач. Искренние соболезнования родным и близким… Вечная память Вам, друг Владимир Михайлович… Спасибо за все!", — сообщил мэр.

[ + – ] Владимир Клепач

Похоронят ветерана российско-украинской войны завтра в 12:00.

Владимир Клепач — в июле 2014 года пошел добровольцем на фронт. Служил в 7 роте 80-й Десантно-штурмовой бригаде. Принимал участие в защите Донецкого аэропорта. Награжден орденом "За мужество" III степени.

Бои за Донецкий аэропорт длились с 25 мая 2014 года по 22 января 2015. За время боев украинские военные уничтожили 800 российских оккупантов, около 1500-2000 получили ранения. По официальным данным, потери ВСУ составили 100 человек погибшими и 440 раненых. В конце сентября 2014 военных стали называть "киборгами". Так их назвал пророссийский боевик, который удивлялся, почему они не могут захватить аэропорт.

Напомним, от осложнений коронавируса умер экс-нардеп Ефим Звягильский.