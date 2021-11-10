Від ускладнень коронавірусу: у лікарні помер кіборг Володимир Клепач (фото)

Доброволець та захисник Донецького аеропорту помер у лікарні. Його похорон відбудеться завтра о 12:00 у Жовкві.

Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг Володимир Клепач помер від ускладнень коронавірусу. Про це повідомляє мер Жовкви Олег Волський у Facebook.

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"Від нас йдуть найкращі. Сумна звістка для всієї Жовківщини. Через ускладнення від коронавірусної хвороби вранці в лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг, жовківець Володимир Клепач. Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна пам'ять Вам Володимире Михайловичу... Дякую за все!", — повідомив мер.

[ + – ] Володимир Клепач

Поховають ветерана російсько-української війни завтра о 12.00.

Володимир Клепач – у липні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Служив у 7 роті 80-ї Десантно-штурмової бригади. Брав участь у захисті Донецького аеропорту. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 25 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. За час боїв українські військові знищили 800 російських окупантів, близько 1500-2000 отримали поранення. За офіційними даними, втрати ЗСУ склали 100 осіб загиблими та 440 поранених. Наприкінці вересня 2014 року військових стали називати "кіборгами". Так їх назвав проросійський бойовик, який дивувався, чому вони не можуть захопити аеропорт.

Нагадаємо, від ускладнень коронавірусу помер екснардеп Юхим Звягільський.