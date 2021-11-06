Екс-нардеп Юхим Звягільський помер від ускладнень COVID-19, — ЗМІ (фото)

88-річного політика у вкрай тяжкому стані госпіталізували до реанімації кілька днів тому.

Екс-нардеп кількох скликань та Герой України Юхим Звягільський помер від ускладнень, спричинених COVID-19. Про це повідомив колишній парламентар Ігор Мосійчук.

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За його словами, 88-річний політик помер сьогодні вранці, 6 листопада, в Інституті серця у Києві.

"Мав честь особисто знати, близько спілкуватися та працювати з Юхимом Леонідовичем… Потужний був дядько! Глиба!", — написав Мосійчук у своєму Telegram.

[ + – ] Юхим Звягільський помер від ускладнень COVID-19

Інформацію про смерть Юхима Звягільського також опублікувало видання Страна та Telegram-канал "Таємниці депутата".

Зазначимо, що 4 листопада ЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію екс-нардепа Юхима Звягільського. Журналісти, посилаючись на свої джерела, заявили, що Герой України у вкрай тяжкому стані потрапив у реанімацію з COVID-19.

Юхим Звягільський — біографія

Політик народився у Сталіно (нинішній Донецьк) у 1933 році. 1956 року Юхим Звягільський закінчив Донецький індустріальний інститут за спеціальністю "горний інженер", а трудову кар'єру розпочав на шахті №13 "Куйбишеввугілля". З 1979 по 1992 рік – обіймав посаду директора шахти імені Засядька.

Був народним депутатом України І-VІІІ скликань. Вперше потрапив до Верховної Ради у 1990 року від Донецької області. Влітку 1993 року Юхим Звягільський був призначений віце-прем'єр-міністром, а у вересні – в.о. прем'єр-міністра України.

У лютому 2003 року Юхиму Звягільському надано звання Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у вугільній промисловості.

Як найстарший за віком парламентар Юхим Звягільський відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях – VII у 2012 році та VIII у 2014 році.

Раніше Фокус повідомляв, що помер відомий режисер та Герой України Віталій Малахов. Керівника "Театру на Подолі" у тяжкому стані госпіталізували до реанімації Феофанії ще 26 жовтня, після чого донька режисера Дар'я Малахова оголошувала забір крові для свого іменитого батька.

Також Фокус розповідав, що в Україні встановлено новий рекорд зі смертності від COVID-19. Минулої доби жертвами коронавірусної хвороби стали 793 особи — найбільша кількість смертей з початку пандемії.