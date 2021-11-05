Помер режисер і народний артист України Віталій Малахов (фото)

Артиста у тяжкому стані госпіталізували до реанімації Феофанії ще 26 жовтня.

Помер український режисер, народний артист України та керівник "Театру на Подолі" Віталій Малахов. Про це повідомила його дочка Дарина у Facebook.

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67-річний Віталій Малахов помер у четвер, 4 листопада.

"19.07.1954 ~ 04.11.2021. Лети, рідний мій", — написала дочка народного артиста України у своєму Facebook.

[ + – ] Помер режисер Віталій Малахов

Декількома днями раніше Дар'я Малахова повідомляла, що українського режисера госпіталізували ще 26 жовтня, після чого — "почалося пекло".

"Протягом двох днів ми були між небом і землею. Ніколи в житті мені не було так страшно і погано. Зараз діагноз встановлений — про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", — повідомляла раніше дочка Віталія Малахова.

Дівчина розповідала, що український режисер у стабільно тяжкому стані в реанімації Феофанії та закликала небайдужих українців здати кров для її батька.

"Ми придбали все, що потрібно для штучної нирки, щодня ціла аптека заливається в Малахова, але ми щасливі, що ви у нас є. Ми боротимемося. Дякую за кров. Дякую за гроші. Дякую за знайомства. Дякую за переживання", — писала Дарина у своєму мікроблозі.

Творча кар'єра Віталія Малахова розпочалася у 1977 році, коли він прийшов працювати на телебачення. За два роки очолив Київський державний театр естради. З 1987 року Віталій Малахов працює на посаді художнього керівника-директора Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його напрацюванні понад поставлені 60 вистав.

У 2008 році Віталію Малахову надали звання народного артиста України та вручили нагороду "Шевченківська премія".

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