Умер режиссер и народный артист Украины Виталий Малахов (фото)

Артиста в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Феофании еще 26 октября.

Умер украинский режиссер, народный артист Украины и руководитель "Театра на Подоле" Виталий Малахов. Об этом сообщила его дочь Дарья в Facebook.

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67-летний Виталий Малахов умер в четверг, 4 ноября.

"19.07.1954 ~ 04.11.2021. Лети, родной мой", — написала дочь народного артиста Украины в своем Facebook.

[ + – ] Умер режиссер Виталий Малахов

Несколькими днями ранее Дарья Малахова сообщала, что украинского режиссера госпитализировали еще 26 октября, после чего — "начался ад".

"В течении двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо. Сейчас диагноз установлен — о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", — сообщала ранее дочь Виталия Малахова.

Девушка рассказывала что украинский режиссер в стабильно тяжелом состоянии в реанимации Феофании и призывала неравнодушных украинцев сдать кровь для ее отца.

"Мы приобрели все, что нужно для искусственной почки, ежедневно целая аптека заливается в Малахова, но мы счастливы, что вы у нас есть. Мы будем бороться. Спасибо за кровь. Спасибо за деньги. Спасибо за знакомства. Спасибо за переживания", — писала Дарья в своем микроблоге.

Творческая карьера Виталия Малахова началась в 1977 году, когда он пришел работать на телевидение. Через два года возглавил Киевский государственный театр эстрады. С 1987 года Виталий Малахов работа на должности художественного руководителя-директора Киевского академического драматического театра на Подоле, и в его наработке свыше поставленных 60 спектаклей.

В 2008 году Виталию Малахову присвоили звание народного артиста Украины и вручили награду "Шевченковская премия".

Ранее Фокус сообщал про смерть 49-летнего украинского музыканта Мисько Барбара. Фронтмен рок-группы "Мертвий півень" умер на 50-м году жизни 11 октября. По словам жены, у артиста не было хронических заболеваний и причину смерти установит экспертиза.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве скончался единственный сын Сергея Параджанова. Наследник режиссера Сурен Параджанов скончался на 63-м году жизни в конце октября.