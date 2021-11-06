Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от осложнений COVID-19, — СМИ (фото)

88-летнего политика в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию несколько дней назад.

Экс-нардеп нескольких созывов и Герой Украины Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил бывший парламентарий Игорь Мосийчук.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, 88-летний политик умер сегодня утром, 6 ноября, в Институте сердца в Киеве.

"Имел честь лично знать, близко общаться и работать с Ефимом Леонидовичем… Мощный был дядя! Глыба!", — написал Мосийчук в своем Telegram.

[ + – ] Ефим Звягильский умер от осложнений COVID-19

Информацию о смерти Ефима Звягильского также опубликовало издание Страна и Telegram-канал "Тайны депутата".

Отметим, что 4 ноября СМИ сообщили об экстренной госпитализации экс-нардепа Ефима Звягильского. Журналисты, ссылаясь на свои источники, заявили, что Герой Украины в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с COVID-19.

Ефим Звягильский — биография

Политик родился в Сталино (нынешний Донецк) в 1933 году. В 1956 году Ефим Звягильский окончил Донецкий индустриальный институт по специальности "горный инженер", а трудовую карьеру начал на шахте №13 "Куйбышевуголь". С 1979 по 1992 год — занимал должность директора шахты имени Засядько

Был народным депутатом Украины I-VIII созывов. Впервые попал в Верховную Раду в 1990 году от Донецкой области. Летом 1993 года Ефим Звягильский был назначен вице-премьер-министром, а в сентябре — и.о. премьер-министра Украины.

В феврале 2003 года Ефиму Звягильскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в угольной промышленности.

Как старейший по возрасту, парламентарий Ефим Звягильский открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах – VII в 2012 году и VIII в 2014 году.

Ранее Фокус сообщал, что умер известный режиссер и Герой Украины Виталий Малахов. Руководителя "Театра на Подоле" в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Феофании еще 26 октября, после чего дочь режиссера Дарья Малахова объявляла сбор крови для своего именитого отца.

Также Фокус рассказывал, что в Украине установлен новый рекорд по смертности от COVID-19. За минувшие сутки жертвами коронавирусной болезни стали 793 человека — наибольшее количество смертей с начала пандемии.