В США протестировали скоростной БТР с 50-мм пушкой (фото)

Новинка способна двигаться на скорости свыше 110 км/ч, а также преодолевать 2,2-метровую траншею.

В США USArmy Futures опубликовало кадры испытания БТР LAV 700 в рамках программы "Convergence 21". Об этом сообщает Defence-blog.

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Программа "Convergence 21" — это комплекс обучения армии, который разработан для активного продвижения и интеграции новейших разработок в армии, в ходе серий демонстраций и экспериментов.

Сообщается, что канадский БТР оснащен новейшими технологиями. Он получил цифровую архитектуру управления и контроля и систему мониторинга работоспособности. В качестве вооружения General Dynamics Land Systems-Canada получил 50-мм автоматическую пушку ХМ913 Bushmaster, которая устанавливается в новой башне.

[ + – ] БТР LAV 700 Фото: Army Futures Command

Среди особенностей LAV 700 выделяется самоуплотняющееся топливные баки, сиденья, поглощающие энергию, а также баллистическая защита, повышающая живучесть БТР.

Благодаря силовой установке и мощной трансмиссии с подвеской БТР способен работать в самых суровых климатических условиях. А его максимальная скорость превышает 110 км/ч.

Дальность хода — свыше 1000 км

Полезная нагрузка — 11 тонн

БТР способен преодолеть 2,2 метровую траншею

Предельная масса — 32 тонны

Напомним, в США интегрируют систему борьбы с дронами на БТР. Установка будет поражать БПЛА при помощи микроволновых атак.