У США протестували швидкісний БТР із 50-мм гарматою (фото)

Новинка здатна рухатись на швидкості понад 110 км/год, а також долати 2,2-метрову траншею.

У США USArmy Futures опублікувало кадри випробування БТР LAV 700 у межах програми "Convergence 21". Про це повідомляє Defence-Blog.

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Програма "Convergence 21" — це комплекс навчання армії, розроблений для активного просування та інтеграції новітніх розробок в армії, під час серій демонстрацій та експериментів.

Повідомляється, що канадський БТР оснащений найновішими технологіями. Він отримав цифрову архітектуру управління та контролю та систему моніторингу працездатності. Як озброєння General Dynamics Land Systems-Canada отримав 50 мм автоматичну гармату ХМ913 Bushmaster, яка встановлюється у новій вежі.

[ + – ] БТР LAV 700 Фото: Army Futures Command

Серед особливостей LAV 700 виділяється паливні баки, що самоущільнюються, сидіння, що поглинають енергію, а також балістичний захист, що підвищує живучість БТР.

Завдяки силовій установці та потужній трансмісії з підвіскою БТР здатний працювати у найсуворіших кліматичних умовах. А його максимальна швидкість перевищує 110 км/год.

Дальність ходу – понад 1000 км.

Корисне навантаження — 11 тонн

БТР здатний подолати 2,2 метрову траншею

Гранична маса — 32 тонни

Нагадаємо, у США інтегрують систему боротьби із дронами на БТР. Установка вражатиме БПЛА за допомогою мікрохвильових атак.