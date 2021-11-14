ВСУ обустраивают оборонительные укрепления возле освобожденного села Старомарьевка, – ОБСЕ

В отчете ОБСЕ говорится, что ВСУ перешли Кальмиус и продвинулись у Старомарьевки на 800 метров вперед и началось оборудование траншей. Но в ВСУ это продвижение опровергают.

Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на данные отчета ОБСЕ № 265 от 11.11.2021, написал на своей странице в Facebook, что состоялось продвижение сил украинской армии у Старомарьевки. Но по словам журналиста в ВСУ это сообщение опровергают и говорят, что украинских военных в селе нет. Бутусов иронично заметил, что траншеи копают, скорее всего "силы местной самообороны".

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[ + – ] Cтарые и новые позиции ВСУ следуя заявлению ОБСЕ. Иллюстрация: Фокус

"В поле примерно в 1,2 км к югу от южной окраины Гранитного и ориентировочно в 1,3 км к западу от реки Кальмиус и западнееСтаромарьевки (62 км к югу от Донецка) БПЛА СММ зафиксировал работы по укреплению существующей 100-метровой системы траншей. По оценке, упомянутые системы траншей принадлежат ВСУ. По оценке, недавно обустроенные траншеи восточнее реки являются продвижением вперед, что сокращает расстояние между передовыми позициями украинских военных и передовыми позициями вооруженных формирований в этом районе с 1,7 км до 900 м. Примерно в 500 метрах дальше к северо-западу, на окраине Гранитного, БПЛА СММ обнаружил понтонный мост через реку Кальмиус, состоявший из плавающих бочек для нефтепродуктов и деревянных досок поверх них", — говрится в отчете ОБСЕ.

[ + – ] Нарушения режима прекращения огня на Донбассе, согласно отчету ОБСЕ. Фото: OSCE

Бутусов пишет, что нашей стране "надо гордиться мирным взятием под контроль Старомарьевки, но поскольку наши военные опровергли какое-либо продвижение в этом районе, очевидно, что копать траншеи и перебрасить мост там могут только местные добровольцы сельской самообороны Старомарьевки, которым надоело, когда их обзывают "серой зоной", и они решили защитить украинское село и от провокаций российских оккупантов".

Также в отчете ОБСЕ говорится о том, что в Донецкой области было зафиксировно 399 нарушений режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов. Миссия подтвердила информацию о 3 жертвах среди гражданского населения в Гольмовском Донецкой области. Еще в отчете сказано, что свободе передвижения миссии по-прежнему ограничивали, в частности на 2 блокпостах бовиков в Донецкой области, а также вблизи участков разведения войск в районах Станицы Луганской и Золотого в Луганской области.

Напоминаем, что по данным ОБСЕ оккупанты на Донбассе разместили военную технику в жилых районах Луганска. Речь идет о гаубице Д-30.