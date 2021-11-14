ЗСУ облаштовують оборонні укріплення біля звільненого села Старомар'ївка, – ОБСЄ

У звіті ОБСЄ йдеться, що ЗСУ перейшли Кальміус і просунулися біля Старомар'ївки на 800 метрів уперед і розпочалося обладнання траншів. Але у ЗСУ цей поступ спростовують.

Журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на дані звіту ОБСЄ №265 від 11.11.2021, написав на своїй сторінці у Facebook, що відбулося просування сил української армії біля Старомар'ївки. Але за словами журналіста у ЗСУ, це повідомлення спростовують і кажуть, що українських військових у селі немає. Бутусов іронічно зауважив, що траншеї копають, швидше за все, "сили місцевої самооборони".

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[ + – ] Старі та нові позиції ЗСУ дотримуючись заяви ОБСЄ. Ілюстрація: Фокус

"У полі приблизно за 1,2 км на південь від південної околиці Гранітного і орієнтовно за 1,3 км на захід від річки Кальміус і на захід від Старомар'ївки (62 км на південь від Донецька) БПЛА СММ зафіксував роботи зі зміцнення існуючої 100-метрової системи траншів. За оцінкою, згадані системи траншей належать ЗСУ.За оцінкою, нещодавно облаштовані траншеї на схід від річки є просуванням вперед, що скорочує відстань між передовими позиціями українських військових та передовими позиціями збройних формувань у цьому районі з 1,7 км до 900 м. далі на північний захід, на околиці Гранітного, БПЛА СММ виявив понтонний міст через річку Кальміус, що складався з плаваючих бочок для нафтопродуктів та дерев'яних дощок поверх них", — говориться у звіті ОБСЄ.

[ + – ] Порушення режиму припинення вогню на Донбасі, згідно зі звітом ОБСЄ. Фото: OSCE

Бутусов пише, що нашій країні "треба пишатися мирним взяттям під контроль Старомар'ївки, але оскільки наші військові спростували будь-яке просування в цьому районі, очевидно, що копати траншеї та перекинути міст там можуть лише місцеві добровольці сільської самооборони Старомар'ївки, яким набридло, коли їх називають "сірою зоною", і вони вирішили захистити українське село і від провокацій російських окупантів".

Також у звіті ОБСЄ йдеться про те, що на Донеччині було зафіксовано 399 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 26 вибухів. Місія підтвердила інформацію про 3 жертви серед цивільного населення у Гольмівському Донецькій області. Ще у звіті сказано, що свободу пересування місії, як і раніше, обмежували, зокрема на 2 блокпостах бовиків у Донецькій області, а також поблизу дільниць розведення військ у районах Станиці Луганської та Золотого в Луганській області.

Нагадуємо, що за даними ОБСЄ, окупанти на Донбасі розмістили військову техніку в житлових районах Луганська. Йдеться про гаубиці Д-30.