На Донбассе боевики минометами разрушили три жилых дома, люди были под завалами (видео)

Боевики вели обстрел ночью из 120-миллиметровых минометов.

В ночь на воскресенье в поселке Невельское Покровского района Донецкой области как минимум девять частных домов пострадали от обстрелов пророссийских боевиков. Об этом сообщает сайт МВД Украины.

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Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook писал о двух полностью уничтоженных домах на улице Молодежной, которые попали под обстрел. Но затем появилась информация, что во время обстрела в 01.30 были разрушены по меньшей мере три дома.

Кириленко отмечает, что боевики вели обстрел из 120-миллиметровых минометов.

О материальном ущербе девяти домов сообщают спасатели и правоохранители. Совместными усилиями с работниками скорой они оказывали помощь местным жителям.

В ходе обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались мужчина и женщина, 65-и и 63-х лет. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям помогли людям выбраться. К счастью, ни у кого никто из них нет повреждений.

Как сообщил штаб ООС, в результате произошедшего обстрела ранение получил один водитель-санитар. Сейчас он находится в госпитале в тяжелом состоянии. Во время обстрела также были повреждены два санитарных автомобиля.

Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Поселок Невельское находится недалеко от линии разграничения, на той территорий Донецкой области, которая свободна от российско-оккупационных войск.

Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе в ходе обстрела пророссийских боевиков погиб военнослужащий ВСУ. Это первая потеря, которую украинская армия понесла в зоне проведения ООС в ноябре.