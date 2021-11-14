На Донбассе боевики минометами разрушили три жилых дома, люди были под завалами (видео)
Боевики вели обстрел ночью из 120-миллиметровых минометов.
В ночь на воскресенье в поселке Невельское Покровского района Донецкой области как минимум девять частных домов пострадали от обстрелов пророссийских боевиков. Об этом сообщает сайт МВД Украины.
Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook писал о двух полностью уничтоженных домах на улице Молодежной, которые попали под обстрел. Но затем появилась информация, что во время обстрела в 01.30 были разрушены по меньшей мере три дома.
Кириленко отмечает, что боевики вели обстрел из 120-миллиметровых минометов.
О материальном ущербе девяти домов сообщают спасатели и правоохранители. Совместными усилиями с работниками скорой они оказывали помощь местным жителям.
В ходе обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались мужчина и женщина, 65-и и 63-х лет. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям помогли людям выбраться. К счастью, ни у кого никто из них нет повреждений.
Как сообщил штаб ООС, в результате произошедшего обстрела ранение получил один водитель-санитар. Сейчас он находится в госпитале в тяжелом состоянии. Во время обстрела также были повреждены два санитарных автомобиля.
Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".
Поселок Невельское находится недалеко от линии разграничения, на той территорий Донецкой области, которая свободна от российско-оккупационных войск.
Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе в ходе обстрела пророссийских боевиков погиб военнослужащий ВСУ. Это первая потеря, которую украинская армия понесла в зоне проведения ООС в ноябре.