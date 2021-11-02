На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец ВСУ, — штаб

Это первая боевая потеря украинской армии в зоне проведения ООС в ноябре.

Один военнослужащий ВСУ погиб в результате обстрела российско-оккупационных формирований. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

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По данным командования, в течение минувших суток пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых — с использованием запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

По позициям ВСУ возле Новолуганского российско-оккупационные формирования восемь раз открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Светлодарска и Водяного были зафиксированы обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия, а возле Авдеевки оккупанты использовали для огня по силам ООС минометы калибра 82 мм. Для подавления огневой активности врага украинские военнослужащие использовали вооружение, которое не запрещено Минскими соглашениями.

С начала текущих суток пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ в районе Павлополя из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Командование и личный состав Объединенных сил, как информирует пресс-центр, выражает искренние соболезнования родным погибшего бойца ВСУ.

Отметим, что это первая для сил ООС боевая потеря в ноябре на Донбассе.

Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе за одну неделю зафиксировано 85 вражеских обстрелов. Российско-оккупационные формирования для огня по позициям сил ООС использовали целый арсенал вооружения, в том числе запрещенное Минскими соглашениями. В результате обстрелов погибли два бойца ВСУ, еще 11 получили ранения и травмы.

В конце октября волонтер Роман Доник сообщил про ликвидацию на Донбассе российского офицера. По его словам, военнослужащий руководил обстрелом Гранитного, в результате которого погиб боец ВСУ. Ликвидированный российский офицер на Донбассе выполнял задание в должности старшего офицера батареи.