ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера РФ, руководившего обстрелом Гранитного, — волонтер

Во время артиллерийского обстрела российский военнослужащий выполнял боевое задание в должности старшего офицера батареи.

Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе действующего российского офицера, который управлял артиллерийской батареей при обстреле Гранитного. Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

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По его словам, командование оккупационных формирований тщательно скрывает ликвидацию российского офицера 26 октября.

Роман Доник отметил, что действующий военнослужащий России во время артиллерийского обстрела Гранитного выполнял боевое задание в должности старшего офицера батареи.

"Оккупанты тщательно скрывают, что 26 октября погиб российский офицер (действующий, не отпускник и не ихтамнет), руководивший батареей при обстреле Гранитного. Во время обстрела выполнял боевое задание в должности СОБа (старший офицер батареи). ВСУ делает 200 (невозвратные потери — ред.)", — говорится в сообщении.

В комментариях у волонтера поинтересовались, почему на видеоролике, на котором была запечатлена работа ударного БПЛА Bayraktar TB2, не было видно ликвидации российского офицера. Роман Доник уточнил, что вражеская артиллерия была подавлена также в результате контрбатарейной работы 2С3 (самоходная гаубица калибра 152 мм "Акация" — ред.).

[ + – ] ВСУ ликвидировали на Донбассе российского офицера

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ впервые использовали ударные беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе. Военнослужащим пришлось использовать турецкие БПЛА для подавления вражеской артиллерии, из которой оккупанты обстреливали подконтрольное Украине Гранитное.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя озабоченность МИД ФРГ из-за использования ударных беспилотников, заявил, что применение Bayraktar TB2 на Донбассе не противоречит Минским соглашениям.

Также Фокус в своей статье подробно объяснял, как турецкие БПЛА Bayraktar TB2 стали покорителями Карабаха.