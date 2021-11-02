На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув боєць ЗСУ, штаб

Це перша бойова втрата української армії в зоні проведення ООС у листопаді.

Один військовослужбовець ЗСУ загинув внаслідок обстрілу російсько-окупаційних формувань. Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру штабу ООС.

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За даними командування, протягом минулої доби проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких — із використанням забороненого Мінськими угодами важкого озброєння.

За позиціями ЗСУ біля Новолуганського російсько-окупаційні формування вісім разів відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі Світлодарська та Водяного було зафіксовано обстріли з гранатометів та стрілецької зброї, а біля Авдіївки окупанти використовували для вогню під силу ООС міномети калібру 82 мм. Для придушення вогневої активності ворога українські військовослужбовці використали озброєння, яке не заборонено Мінськими угодами.

З початку поточної доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ЗСУ в районі Павлополя зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил, як інформує пресцентр, висловлює щирі співчуття рідним загиблого бійця ЗСУ.

Зазначимо, що це перша для сил ООС бойова втрата в листопаді на Донбасі.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донбасі за один тиждень зафіксовано 85 ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні формування для вогню щодо позицій сил ООС використовували цілий арсенал озброєння, зокрема заборонене Мінськими угодами. Внаслідок обстрілів загинули два бійці ЗСУ, ще 11 отримали поранення та травми.

Наприкінці жовтня волонтер Роман Донік повідомив про ліквідацію на Донбасі російського офіцера. За його словами, військовослужбовець керував обстрілом Гранітного, внаслідок якого загинув боєць ЗСУ. Ліквідований російський офіцер на Донбасі виконував завдання на посаді старшого офіцера батареї.