85 ворожих обстрілів і загиблі бійці ЗСУ: підсумки тижневого загострення на Донбасі (фото)

У період із 25 по 31 жовтня окупанти також 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС та населеними пунктами із забороненого важкого озброєння.

Протягом останнього тижня жовтня російсько-окупаційні формування 85 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє бійців ЗСУ. Про це повідомляє АрміяInform, посилаючись на зведення пресцентру штабу ООС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За даними штабу, у період із 25 по 31 жовтня окупанти 22 рази для обстрілу використовували заборонене Мінськими угодами важке озброєння.

Російсько-окупаційні формування, намагаючись спровокувати підрозділи ЗСУ на вогонь у відповідь, з гранатометів, мінометів калібру 82 і 120 мм, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по таких населених пунктах: Кам'янка, Піски, Золоте-4, Гранітне, Новозванівка, Троїцьке, Кримське, Травневе, Зайцеве, Луганське та Павлопіль. Українські військовослужбовці для придушення вогневої активності ворога відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи при цьому заборонене домовленостями озброєння.

Окрім цього, як зазначають у штабі ООС, біля лінії зіткнення активізувалися польоти ворожих БПЛА. Протягом тижня українські військовослужбовці зафіксували шість прольотів безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування та безпілотного апарату невизначеного типу, що скинув вибухові пристрої на Донеччині.

За даними Командування ООС, внаслідок ворожих обстрілів протягом минулого тижня на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ:

26 жовтня у районі Гранітного загинув майстер-сержант 93-го ОМБр "Холодний Яр" Георгій Халіков (1970 року народження, уродженець Полтавської області);

(1970 року народження, уродженець Полтавської області); 27 жовтня біля Новотошківського загинув військовослужбовець окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, старший солдат Віктор Рачугін (1985 року народження, уродженець Запоріжжя).

[ + – ] Георгій Халіков ЗСУ Фото: "Новинарня" [ + – ] Віктор Рачугін ЗСУ

Унаслідок обстрілів із боку російсько-окупаційних формувань десять українських військовослужбовців зазнали поранень, один боєць ЗСУ — бойову травму.

27 жовтня, як йдеться у зведеннях штабу ООС, окупанти обстріляли цивільні об'єкти прифронтового села Трьохізбенка на Луганщині із заборонених великокаліберних знарядь, внаслідок чого було пошкоджено п'ять житлових будинків і лінію електромережі, а також зруйновано приватний гараж. СБУ кваліфікувала цей обстріл як теракт.

Раніше Фокус повідомляв про перше застосування Bayraktar TB2 на Донбасі. Підрозділи ЗСУ застосували ударні безпілотники для знищення ворожих артилерійських батарей, з яких російсько-окупаційні формування обстрілювали прифронтове Гранітне та вбили українського військовослужбовця Георгія Халікова.

Також Фокус розповідав, що ЗСУ ліквідували російського офіцера, який керував артилерійським обстрілом Гранітного. За словами волонтера Романа Доніка, ліквідований був чинним офіцером російської армії, а під час обстрілу Гранітного виконував бойове завдання на посаді старшого офіцера батареї.