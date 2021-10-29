Був оператором протитанкового взводу: стало відомо ім'я загиблого бійця ЗСУ (фото)

Віктор Рачугін став другою бойовою втратою української армії в жовтні 2021 року. Прощання з військовим в суботу, 30 жовтня.

27 жовтня через обстріл збройних формувань РФ у зоні ООС загинув військовий із 17 танкової бригади Віктор Рачугін. Про це повідомив Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

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Повідомляється, що старший солдат Віктор Рачугін загинув під час виконання бойового завдання. Службу у Збройних силах України розпочав у березні 2021 року, підписавши контракт. Рачугін був оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17 бригади Криворізької бригади імені Костянтина Пістушка.

Віктор Рачугін народився 31 січня 1985 року в Запоріжжі. До служби в ЗСУ працював за фахом. 27 жовтня під час обстрілу в районі Новотошківського (Луганська область) загинув унаслідок влучення кулі ворога.

Церемонія прощання з українським воїном буде на Алєї Захисників у парку Металургів 30 жовтня о 10:00.

За жовтень 2021 року в російсько-українській війні загинуло 2 українських військових. За посиланнями деталі смерті, якщо вони є:

Халіков Георгій Журович (народився 24 березня 1970 року) — загинув 26 жовтня.

Віктор Рачугін (народився 31 січня 1985 року) – загинув 27 жовтня.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у Трьохізбенці залишилося 235 будинків без світла. Окупанти вели обстріл 120 мм снарядами.

За словами командувача ООС Наєва, турецькі Bayraktar TB2 готові до використання вдень і вночі.