235 будинків залишилося без світла: окупанти обстріляли Трьохізбенку 120-мм снарядами (фото)
Унаслідок обстрілів спалахнуло поле, пожежа охопила 1,5 га території. Рятувальники ліквідували вогонь, але постраждали господарські будівлі та деякі автомобілі.
Окупаційні формування РФ обстріляли зі 120-мм артилерії Трьохізбенку в Луганській області. Внаслідок обстрілу 235 будинків залишилося без світла, а п'ять пошкоджено. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".
Обстріл стався 27 жовтня о 16:20. Було випущено близько 20 снарядів забороненого 120-мм калібру по мирних жителях Трьохізбенки. Обійшлося без постраждалих. Проте деякі будинки й автомобілі мешканців села отримали пошкодження.
Зафіксовано пряме потрапляння в приватний гараж біля будинку. П'ять будинків отримали різні пошкодження: розбите скло, зруйновано стіни та дахи. Провулок Степовий залишився без світла. Близько 100 будинків із 235 знеструмлених — житлові.
Через обстріл спалахнула суха трава. Вогонь охопив близько 1,5 га дерев і господарських споруд. Пожежу ДСНС оперативно локалізували та загасили. Наразі проводять роботи для відновлення електрики.
Також під обстріл потрапило село Кряківка. За попередньою інформацією, було випущено 28 пострілів 120-мм снарядів. Жертв чи постраждалих також немає.
Нагадаємо, згідно з даними штабу ООС, окупанти 15 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього загинув один військовий.
Також Сергій Гармаш заявив, що РФ вимагає віддати 300 м території в обмін на відкриття КПВВ на лінії розмежування.