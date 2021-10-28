235 домов осталось без света: оккупанты обстреляли Трехизбенку 120-мм снарядами (фото)

В результате обстрелов загорелось поле, пожар охватил 1,5 га территории. Спасатели ликвидировали огонь, но пострадали хозпостройки и некоторые автомобили.

Оккупационные формирования РФ обстреляли из 120-мм артиллерии Трехизбенку в Луганской области. В результате обстрела 235 домов осталось без света, а пять повреждено. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

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Обстрел произошел 27 октября в 16:20. Было выпущено около 20 снарядов запрещенного 120-мм калибра по мирным жителям Трехизбенки. Обошлось без пострадавших. Однако некоторые дома и автомобили жителей села получили повреждения.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Зафиксировано прямое попадание в частный гараж у дома. Пять домов получили различные повреждения: разбитое стекло, разрушены стены и крыши. Переулок Степовой остался без света. Около 100 домов из 235 обесточенных — жилые.

Из-за обстрела загорелась сухая трава. Огонь охватил около 1,5 га деревьев и хозяйственных сооружений. Пожар ГСЧС оперативно локализировали и потушили. На данный момент проводятся работы для восстановления электричества.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Также под обстрел попало село Кряковка. По предварительной информации было выпущено 28 выстрелов 120-мм снарядов. Жертв или пострадавших также нет.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, согласно сводкам штаба ООС, оккупанты 15 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате погиб один военный.

Также Сергей Гармаш заявил, что РФ потребовала отдать 300 м территории в обмен на открытие КПВВ на линии разграничения.