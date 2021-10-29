Был оператором противотанкового взвода: стало известно имя погибшего бойца ВСУ (фото)

Виктор Рачугин стал второй боевой потерей украинской армии в октябре 2021 года. Прощание с военным пройдет в субботу, 30 октября.

27 октября из-за обстрела вооруженных формирований РФ в зоне ООС погиб военный из 17 танковой бригады Виктор Рачугин. Об этом сообщил Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

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Сообщается, что старший солдат Виктор Рачугин погиб при выполнении боевого задания. Службу в Вооруженных силах Украины начал в марте 2021, подписав контракт. Рачугин был оператором отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17 бригады Криворожской бригады имени Константина Пестушка.

Виктор Рачугин родился 31 января 1985 года в Запорожье. До службы в ВСУ работал по специальности. 27 октября во время обстрела в районе Новотошкинского (Луганская область) погиб в результате попадания пули врага.

Церемония прощания с украинским воином будет на Алее Защитников в парке Металлургов 30 октября в 10:00.

За октябрь 2021 года в российско-украинской войне погибло 2 украинских военных. По ссылкам детали смерти, если они есть:

Халиков Георгий Журович (родился 24 марта 1970 года) — погиб 26 октября.

Виктор Рачугин (родился 31 января 1985 года) — погиб 27 октября.

Напомним, в результате обстрелов в Трехизбенке осталось 235 домов без света. Оккупанты вели обстрел 120-мм снарядами.

По словам командующего ООС Наева, турецкие Bayraktar TB2 готовы к использованию днем и ночью.