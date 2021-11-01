85 вражеских обстрелов и погибшие бойцы ВСУ: итоги недельного обострения на Донбассе (фото)

В период с 25 по 31 октября оккупанты также 22 раза открывали огонь по позициям сил ООС и населенным пунктам из запрещенного тяжелого вооружения.

В течение последней недели октября российско-оккупационные формирования 85 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погибли двое бойцов ВСУ. Об этом сообщает АрміяInform, ссылаясь на сводки пресс-центра штаба ООС.

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По данным штаба, в период с 25 по 31 октября оккупанты 22 раза для обстрелов использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Российско-оккупационные формирования, пытаясь спровоцировать подразделения ВСУ на ответный огонь, из гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по таким населенным пунктам: Камянка, Пески, Золотое-4, Гранитное, Новозвановка, Троицкое, Крымское, Травневое, Зайцево, Луганское и Павлополь. Украинские военнослужащие для подавления огневой активности врага открывали ответный огонь, не применяя при этом запрещенное договоренностями вооружение.

Помимо этого, как отмечают в штабе ООС, возле линии соприкосновения активизировались полеты вражеских БПЛА. В течение недели украинские военнослужащие зафиксировали шесть пролетов беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения и беспилотного аппарата неопределенного типа, сбросившего взрывные устройства в Донецкой области.

По данным Командования ОС, в результате вражеских обстрелов в течение минувшей недели на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ:

26 октября в районе Гранитного погиб мастер-сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Георгий Халиков (1970 года рождения, уроженец Полтавской области);

(1970 года рождения, уроженец Полтавской области); 27 октября возле Новотошковского погиб военнослужащий отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко,старший солдат Виктор Рачугин (1985 года рождения, уроженец Запорожья).

[ + – ] Георгий Халиков ВСУ Фото: "Новинарня" [ + – ] Виктор Рачугин ВСУ

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований десять украинских военнослужащих получили ранения, один боец ВСУ — боевую травму.

27 октября, как говорится в сводках штаба ООС, оккупанты обстреляли гражданские объекты прифронтового села Трехизбенка в Луганской области из запрещенных крупнокалиберных орудий, в результате чего были повреждены пять жилых домов и линия электросети, а также разрушен частный гараж. СБУ квалифицировала этот обстрел как теракт.

Ранее Фокус сообщал про первое применение Bayraktar TB2 на Донбассе. Подразделения ВСУ применили ударные беспилотники для уничтожения вражеских артиллерийских батарей, из которых российско-оккупационные формирования обстреливали прифронтовое Гранитное и убили украинского военнослужащего Георгия Халикова.

Также Фокус рассказывал, что ВСУ ликвидировали российского офицера, руководившего артиллерийским обстрелом Гранитного. По словам волонтера Романа Доника, ликвидированный был действующим офицером российской армии, а при обстреле Гранитного выполнял боевое задание в должности старшего офицера батареи.