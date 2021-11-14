На Донбасі бойовики мінометами зруйнували три будинки, люди були під завалами (відео)

Бойовики вели обстріл уночі зі 120-міліметрових мінометів.

У ніч на неділю у селищі Невельське Покровського району Донецької області щонайменше дев'ять приватних будинків постраждали від обстрілу проросійських бойовиків. Про це повідомляє сайт МВС України.

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Раніше голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook писав про два повністю знищені будинки на вулиці Молодіжній, які потрапили під обстріл. Але потім з'явилася інформація, що під час обстрілу о 01.30 було зруйновано щонайменше три будинки.

Кириленко зазначає, що бойовики вели обстріл зі 120-міліметрових мінометів.

Про матеріальні збитки дев'яти будинків повідомляють рятувальники та правоохоронці. Спільними зусиллями із працівниками швидкої вони надавали допомогу мешканцям.

У ході обстрілу в одному з зруйнованих будинків під завалами опинилися чоловік і жінка, 65 і 63 років. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій допомогли людям вибратися. На щастя, ніхто з них не має пошкоджень.

Як повідомив штаб ООС, в результаті обстрілу поранення отримав один водій-санітар. Зараз він перебуває у шпиталі у тяжкому стані. Під час обстрілу також було пошкоджено два санітарні автомобілі.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Селище Невельське знаходиться недалеко від лінії розмежування, на тій території Донецької області, яка вільна від російсько-окупаційних військ.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донбасі під час обстрілу проросійських бойовиків загинув військовослужбовець ЗСУ. Це перша втрата, яку українська армія зазнала у зоні проведення ООС у листопаді.