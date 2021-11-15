Министр обороны отправлен в отставку: в Армении заявили о попытке вторжения Азербайджана (фото)

Ереван обвиняет Баку в попытке захвата 4 опорных пунктов, но в Азербайджане все опровергают, утверждая, что они не пересекали границы.

Премьер-министр Армении отправил в отставку главу Минобороны Аршака Карапетяна после вчерашних событий на границе с Азербайджаном. Об этом сообщается в обращении Пашиняна.

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Армянский президент принял предложение премьер-министра отправить в отставку министра обороны из-за событий 14 ноября на восточной границе. Пашинян на заседании Совбеза заявил, что азербайджанские военные попытались вторгнуться на территорию республики.

Как заявляют в Ереване, военные Азербайджана задействовали бронетехнику в восточном направлении. Они пытались захватить четыре опорных пункта Армении. После проведения переговоров они отошли, но опорные пункты покинули и армянские военные.

[ + – ] Лачинский район, где произошли события Фото: скриншот

О погибших или раненых не сообщалось.

В то же время в Баку заявили, что их военные не вторгались на территорию Армении, а выполняли свои действия на суверенной территории Азербайджана. А все действия военных связаны со стягиванием войск Армении в районе Лачинского 9 ноября, а также на обстрелы 14 ноября.

Стороны обменялись обвинениями в инициации очередного эпизода на границе.

Напомним, 15 октября армянские военные обвинили Азербайджан в обстреле. В ответ в Баку заявили, что армянские военные были в нетрезвом состоянии, и между ними завязалась драка.